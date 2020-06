«Riqualificare la piazza della Pesa? Solo una proposta»

Un progetto che ancora non esiste ma che è già al centro di una polemica. Dalla Regione Lombardia arriveranno 200 mila euro da investire nella realizzazione di opere pubbliche; l’amministrazione comunale di Azzate sta valutando di utilizzarli per la riqualificazione della piazza della Pesa e nella ristrutturazione del monumento ai Caduti: nuovi giochi per i bambini e un parco più “decoroso” per accogliere chi arriva in paese.

Ma i due gruppi d’opposizione, “Azzate in Valbossa” e “Insieme per Azzate”, sostengono di non aver avuto modo di esprimere un parere sul progetto, e quindi sulla possibilità di investire il denaro in opere più urgenti e “utili”.

«Che i due capigruppo Arioli e Simone non fossero al corrente dell’idea non è vero – replica il vicesindaco Simona Barbarito – Il sindaco ne ha parlato il 2 giugno, dopo l’alzabandiera al Monumento dei Caduti in piazza della Pesa: ci sembrava il posto giusto per comunicare loro che avevamo pensato di investire la somma che arriverà dalla Regione proprio nella riqualificazione di quell’area.

Era nostra intenzione confrontarci con loro riguardo ad eventuali altre idee da mettere in campo dato che il progetto ancora non c’è, così come abbiamo fatto con le altre realtà che abbiano coinvolto. Ci è stato contestata la modalità, perché ai consiglieri di minoranza la piazza non sembrava idonea per trattare la questione e avrebbe preferito una convocazione più ufficiale, in un luogo istituzionalmente più consono.

Quindi abbiamo cominciato ad illustrare l’idea ad enti ed associazione: abbiamo incontrato la Pro Loco, gli Alpini, i Carabinieri in congedo, la parrocchia, il comitato amici di San Rocco, le associazioni genitori di materna, primaria e secondaria, esponenti del cda della Scuola dell’Infanzia, e il comitato commercianti, coinvolto in primo piano nell’idea di una riqualificazione della zona sulla quale si affacciano negozi, ristoranti e bar.

Saremmo tornati a parlarne anche con la minoranza, come ci avevano chiesto. Dalle parti che abbiamo coinvolto, tra l’altro, abbiamo avuto interessamento e sostegno. Ma al momento, ripeto, è una proposta e niente di più».