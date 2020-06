Il singolo di Kaso “funziona”, il video è girato nell’ex Sonnino

È online il video di “Funziona”, il nuovo singolo del rapper Kaso e parte del suo ultimo album uscito il 27 maggio.

Il video, diretto da Labzero, è stato girato nell’industria storica ex Sonnino di Besozzo (VA) e mette in scena un banchetto in cui gli eleganti commensali sono tutti intenti a seguire cosa succede nei loro telefoni, attratti e allo stesso tempo distratti dal contesto fatiscente in cui sono calati. In questo scenario ricco di contrasti, Kaso riveste il ruolo del cameriere, di quello che serve.

Nel brano, il rapper di Varese, 9 anni dopo l’uscita di “La rabbia non basta” per Tempi Duri, duetta di nuovo con il suo storico partner, il ticinese Maxi B, con cui ha realizzato album e concerti a partire dagli anni 90.

“Funziona” è un pezzo ‘rap party’ che, seguendo la tradizione del versante conscious dell’hip hop, non rinuncia al messaggio, così sintetizzato da Kaso: “Siamo tutti ostinatamente concentrati su quello che più funziona, a prescindere dal fatto che sia più o meno giusto. Diamo sempre più valore a quello che ci è utile in un determinato momento per funzionare al meglio, noncuranti del resto, che spesso tralasciamo anche se, prendendosi il tempo di rifletterci, avrebbe un’importanza anche maggiore. La mia scrittura si concentra su queste e altre contraddizioni che vedo nella società, e il video di ‘Funziona’ rappresenta anche questo”.

Musicalmente, il brano – prodotto da Kaso con il musicista di formazione jazz-funk Mauro Banfi e il batterista Marco Mengoni – strizza l’occhio al ragtime e ha un mix sonoro che si ispira al ritmo afro e al gusto funk, oltre a usare trombe swing e synth.