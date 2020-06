Tre chlometri di coda per un incidente fra A-8 e A-9

Incidente stradale questa mattina, 24 giugno nel tratto Legnano svincolo A-9 fra due auto. Il fato è avvenuto attorno alle 8.

Risultato: coda di 3 km tra Busto Arsizio e Origgio Ovest per incidente, mentre in direzione opposta, verso Varese, sempre Società Autostrade fa sapere di traffico rallentato tra Origgio Ovest e Legnano per curiosi, all’altezza del chilometro 12 (immagine di repertorio).

Sul posto hanno operato 118 – con ambulanza Areu – e Polstrada.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte in maniera non grave due persone, una donna di 31 anni e un uomo di 57.