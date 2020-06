Trenord, ecco i treni dove sono ammesse le biciclette

Saranno circa 700 i treni di Trenord dove verranno ammesse le biciclette, in numero limitato e in appositi spazi dove non potranno sostare viaggiatori. Nel rispetto delle norme di sicurezza, nessuna bici potrà più sostare nei vestiboli e nei pressi delle porte d’accesso. Una decisione presa dall’azienda di trasporti lombarda dopo che a inizio giugno aveva deciso, di vietare il trasporto di biciclette sui treni che non avevano uno spazio apposito.

Da sabato 27 giugno invece, si potrà tornare a portare la propria bicicletta sui treni, con specifiche modalità

Di seguito le linee e i treni sui quali è consentito il trasporto biciclette.

• Milano P.ta Garibaldi – Gallarate – Luino

→ Consentito su tutti i treni

• S11 Rho Milano P.ta Garibaldi – Como – Chiasso

→ Consentito ad eccezione dei treni: 25016; 25025; 25028; 25037

• S50 Bellinzona – Varese – Malpensa

→ Consentito su tutti i treni

• S40 Varese – Mendrisio – Como S.G.

→ Consentito su tutti i treni

• S10 Bellinzona – Como – Albate

→ Consentito su tutti i treni

• S9 Saronno – Albairate

→ Consentito su tutti i treni tratta Milano Lambrate – Saronno

• Milano Sondrio – Tirano

Treni RE Milano Sondrio – Tirano

→ Consentito sui treni: 2553; 2555; 2557; 2554; 2556; 2559; 2564; 2565; 2568; 2570; 2571; 2572; 2574; 2575; 2578; 2583.

Treni Regionali Lecco – Colico – Sondrio

→ Consentito sui treni: 5249; 5250; 5258; 5259; 5265; 5266; 5272; 5273; 5276; 5281; 5283; 5284; 5285; 5290; 5291; 5292; 5293; 5294; 5296.

• Colico – Chiavenna

→ Consentito su tutti i treni

• Lecco – Bergamo

→ Consentito su tutti i treni

• Bergamo – Carnate – Milano

→ Consentito su tutti i treni

• Bergamo – Brescia

→ Consentito su tutti i treni

• Bergamo – Treviglio

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Bergamo

→ Consentito su tutti i treni

• Milano Greco P. – Brescia

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Brescia – Verona

→ Consentito su tutti i treni eccetto treni: 1703; 1704 (Festivi)

• Milano – Cremona – Mantova

→ Consentito su tutti i treni

• Cremona – Treviglio

→ Consentito su tutti i treni

• Cremona – Brescia

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Piacenza

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Pavia – Stradella – Piacenza

→ Consentito su tutti i treni

• Milano – Voghera – Arquata/Alessandria

→ Consentito su tutti i treni

NUMERO BICICLETTE AMMESSE E GRUPPI

Il numero massimo di bici sui treni varia a seconda del tipo di treno, da un minimo di 4 a un massimo di 18.

Per i gruppi composti da un numero minimo di 4 persone, Trenord sta allestendo un servizio di prenotazione mediante un ufficio dedicato che indicherà il treno più adeguato alle esigenze della comitiva e gestirà anche rischieste specifiche per linee dove il trasporto bici è ordinariamente vietato.

ACCESSO CON PRENOTAZIONE

Trenord sta implementando la possibilità di prenotare il posto bici sui teni indicati attraverso l’app: la soluzione, che agevolerà e renderà ordinato l’accesso, è in fase di test.

BICICLETTE PIEGHEVOLI, MONOPATTINI

Resta consentito il trasporto di biciclette pieghevoli, monopattini e mezzi simili non ingombranti, con dimensioni non superiori a 80x120x45cm, e riposti in modo da consentire l’accesso, la movimentazione e la disposizione dei passeggeri in sicurezza a bordo treno.

BICICLETTE RIDERS

Questa nuova disposizione si aggiunge alla decisione di Trenord di accordare la salita a bordo delle bici dei riders metropolitani che avverrà solo su treni specificamente indicati e soltanto su carrozze dove non possono viaggiare passeggeri. Tutte le info su trenord.it/fooddelivery

I fruitori di tale servizio, muniti di titolo di viaggio per sé e la bicicletta, si dovranno accomodare in un’altra carrozza e ritireranno il mezzo solo al raggiungimento della propria destinazione.

Si ricorda che queste nuove disposizioni derivano dall’esigenza di porre fine a una situazione di disordine e pericolo generato dall’imponente fenomeno dei rider che, specialmente la sera, affollano i treni lombardi. Le bici, accatastate nei vestiboli e a ridosso delle porte, violano qualsiasi possibilità di evacuazione in caso di emergenza, impediscono il regolare