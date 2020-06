Un’altra Lualdi per la Futura Volley

Quando si dice che la Futura Volley Giovani è una grande famiglia non lo si fa per caso. Tant’è vero che nella prossima squadra di Serie A2 troveranno posto due cugine: a Giuditta Lualdi si affianca infatti anche Anna, stesso cognome ma ruolo diverso visto che quest’ultima ricoprire la posizione di palleggiatrice e sarà la vice della titolare Cecilia Nicolini.

Vent’anni il prossimo novembre, bustocca doc, Anna Lualdi è la undicesima giocatrice a disposizione di coach Matteo Lucchini per la seconda stagione in A2 del club biancorosso. Nata in città, è poi cresciuta nella Pro Patria Volley con cui ha vinto il titolo provinciale under 13 e si è sempre messa in luce anche nelle altre categorie giovanili a livello territoriale fino a ottenere il riconoscimento di miglior palleggiatrice alle finali Under 18 concluse con un bronzo di squadra.

A livello senior, sempre con la Pro Patria, ha contribuito alle promozioni dalla Prima alla D e poi alla Serie C, risultati che le sono valse la chiamata della Pavic Romagnano con cui ha disputato la Serie B2 nell’ultima annata sportiva, troncata poi dall’emergenza Covid-19.

Ora il ritorno a Busto per vestire la maglia delle “Cocche” in un torneo di livello ancora più elevato: per Anna Lualdi è giunto il momento di giocare altre carte per dimostrare di poter valere anche questa sfida.