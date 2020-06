Urina contro le vetrine e aggredisce i Carabinieri, 20enne in manette

Urina contro le vetrine esterne dei negozi del centro storico ma viene visto da un cittadino che viene offeso e minacciato. Il fatto, che ha portato all’arresto di un cittadino albanese domiciliato a Gallarate, è accaduto nella serata di ieri (mercoledì) quando, completamente ubriaco è stato fermato dai Carabinieri, allertati da una chiamata al 112.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile lo hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il giovane, poco più che ventenne e già noto alle forze dell’ordine sin da quando era minorenne, era privo di documenti di identificazione, ed è stato accompagnato in caserma per le operazioni di fotosegnalamento, dove, senza alcuna ragione iniziava a minacciare i militari, proferendo frasi gravemente oltraggiose, scagliandosi contro gli stessi tanto da costringerli alla sua immobilizzazione forzata.

A seguito dell’evento due militari operanti hanno riportato lievi contusioni (dovute alla furia inarrestabile dell’uomo) e medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio.