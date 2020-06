Villa Restelli riapre agli eventi tra cinema, jazz e solidarietà

Villa Restelli riapre le sue porte ed è pronta ad accogliere tutti per una rassegna di eventi nel suo parco. Dopo aver vissuto in forma virtuale e a distanza i festeggiamenti per il 25 aprile e la settimana delle 7000 Polpette per il Malawi, i prossimi eventi si svolgeranno all’aperto nell’ampio parco della Villa, per divertirsi e condividere in tutta sicurezza e tranquillità, con tutte le accortezze necessarie ma senza rinunciare a promuovere cultura e socialità.

Gli eventi in programma per la Rassegna di Eventi 2020

Venerdì 26 giugno e 3/10/17 luglio, dalle 21.15 cineforum all’aperto con Area 101:, in modalità tradizionale (con sedie sparse nel prato) o ciascuno con il proprio telo in modalità pic nic. In caso di pioggia le proiezioni avverranno al Cinema Teatro Nuovo di Area 101 in via Bellotti a sempre a Olgiate Olona.

4 luglio: serata all’interno della rassegna JazzAltro, concerto dei Fanfara Station, musica e ritmo a cavallo del mediterraneo tra l’Europa e il Maghreb.

25 luglio: Feijoada e Caipirinha in sostegno del Grupo Pé no Chao di Recife, Brasile, in modalità itinerante alla scoperta della Valle.

Per ogni informazione seguite i canali social di Villa Restelli su facebook e instagram o mandate una mail a villa.restelli@gmail.com per iscrizione alla newsletter. Vi aspettiamo in Villa Restelli, via f.restelli 20, Olgiate Olona (Va)