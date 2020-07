Addio a Chicco Zorzi, giocò nella Robur et Fides

Se n’è andato all’età di 54 anni Enrico “Chicco” Zorzi, volto noto a Varese, soprattutto nell’ambiente del basket locale, nonostante da molto si fosse trasferito in Abruzzo, a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Combatteva da tempo con una malattia che lo ha tolto ai suoi affetti.

Zorzi, di professione avvocato, vestì in gioventù la maglia della Robur et Fides giocando nella prima squadra (in Serie B) accanto a giocatori come Lucarelli, Ferraiuolo, Pagani, Della Fiori, Brignoli e altri ancora. Anche nella sua professione legale, Zorzi non ha mai smesso di occuparsi di pallacanestro, occupandosi di diversi casi relativi al mondo del basket come quello, famoso, del passaporto sloveno del giocatore americano Omar Thomas.

Alla famiglia Zorzi, già colpita dal lutto lo scorso giugno (quando morì il padre di Chicco), le condoglianze della redazione di VareseNews