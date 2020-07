Addio a Francesco De Silvestri, sindaco di Montegrino per 30 anni

Figura autorevole e generosa quella di Francesco De Silvestri, sindaco emerito di Montegrino Valtravaglia, direttore bancario, recentemente scomparso e che ha amministrato il grazioso paese sulle alture del Luinese per trent’anni.

I suoi coetanei ne ricordano l’energica forza con cui ha trasferito la sede comunale da Bosco a Montegrino arrivando in paese con un vessillo tra le mani. De Silvestri si è sempre dimostrato un uomo concreto che ha sviluppato negli anni una progettualità che ha portato il paese a proporsi come meta estiva per tanti turisti che ne serbano ancora oggi in cuore il ricordo. Con lui le azioni erano sempre molteplici con attenzione particolare ai dettagli.

La pineta bassa offriva un belvedere con uno chalet e un campo da tennis oltre che ai giochi per i bambini. Negli anni, il sindaco trasformò lo chalet in una struttura di ristoro progettata dall’architetto Botta da cui tuttora si ammira uno splendido panorama.

In pineta alta, oltre ad aver mantenuto un laghetto magico, De Silvestri ha concesso la costruzione di un albergo, di un percorso vita e della riqualificazione del masso altare. Durante la sua amministrazione il cinema ha mantenuto le sue proposte pur con serate a tema disco, le serate estive si animavano con concorsi artistici, corse con i sacchi e con le carriole. Quanti ricordi per tutti coloro che lo hanno stimato e rispettato.

In data 2 giugno 1973 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica: ha dedicato un’attenzione particolare al mondo dell’arte e della cultura organizzando concorsi pittorici chiamati “Il narciso d’oro” e occupandosi di alcuni restauri come quello della chiesetta di San Martino e di alcune cappellette votive. Durante gli anni del suo mandato ha ristrutturato il nuovo teatro comunale e realizzato il villaggio pineta alta con un’attenzione particolare anche ai Sette Termini e ha riqualificato la pineta bassa.