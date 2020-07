Adele va in pensione, “La biblioteca di Laveno Mombello mi mancherà”

La signora Adele va in pensione. Punto di riferimento per i frequentatori della biblioteca di Laveno Mombello, con la sua gentilezza e professionalità negli anni ha aiutato gli amanti della lettura a trovare il libro giusto e gli studenti che frequentato la sala letture.

Ora, all’età di 58 anni è arrivato il momento di godersi il tempo libero: “Vado sulle mie montagne, amo il Monte Rosa”, racconta.

In biblioteca la signora Adele Frigo lavora come impiegata del 1995 ma il suo incarico in comune è iniziato diciotto anni fa e in tanti sentiranno la sua mancanza a Villa Frua. “Questo lavoro mi ha permesso di imparare a rapportarmi con le persone, sono affezionata a tanti di loro”, spiega sorridendo e con la riservatezza che l’ha sempre contraddistinta.