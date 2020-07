Alghe infestanti sul Lago di Varese, “liberato” il porticciolo di Cazzago Brabbia

Sono iniziati i lavori di rimozione delle alghe dal porticciolo di Cazzago Brabbia, la località del lago più colpita dalla inattesa ed eccezionale situazione creatasi nei giorni scorsi, quando la “elodea nuttallii” ha prima formato delle “isole” a largo (rendendo difficoltosa la navigazione) e poi, spinta dal vento, si è ammassata davanti alle rive intasando gli accessi al lago.

Grazie all’utilizzo di un escavatore anfibio inviato dalla Provincia (nella foto in alto di Filippo Fidanza), le alghe sono state tolte almeno dal piccolo e grazioso lido di Cazzago come spiega anche il sindaco, Emilio Magni: «Ora il porticciolo è agibile e si può uscire con le barche, però il grosso delle alghe ha invaso i canneti e sarà un lavoro ben più difficile e costoso rimuoverle da quelle zone».

L’avanzata dell’alga, particolarmente forte tra la darsena di Cazzago e la zona della Brabbia, ha interessato anche i comuni limitrofi come Azzate e Bodio Lomnago. «Per noi è uno stato di calamità, perché una cosa del genere non si era mai vista; i privati che hanno un accesso al lago si sono attivati per liberare le zone di propria competenza ma, appunto, tra i canneti la situazione è complicata».