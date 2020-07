All’Osservatorio per toccare con mano i cambiamenti climatici

Dopo tanto tempo, finalmente una cometa luminosa è tornata a solcare i nostri cieli.

Si tratta della cometa C/2020 F3 Neowise, scoperta lo scorso marzo dal satellite NASA WISE. Al momento della scoperta era visibile solo dai cieli australi e, dai primi calcoli, si è subito capito che la cometa arriva da quella zona lontanissima del Sistema Solare, densa di corpi cometari, chiamata nube di Oort.

Dall’inizio di luglio la cometa è osservabile anche dalle nostre latitudini e da subito l’Osservatorio “Schiaparelli” di Campo dei Fiori l’ha seguita monitorando i suoi cambiamenti e assistendo ad un incremento della sua luminosità.

In questi giorni è visibile la sera dopo le 22.30 molto bassa sull’orizzonte nord/nord ovest.

Bisogna quindi affrettarsi ad osservarla, perché per la fine del mese è previsto un calo della luminosità.

Bisogna affrettarsi inoltre (occorre prenotare) per la manifestazione “Tocca con mano i cambiamenti climatici all’Osservatorio” che si terrà domenica 26 luglio. In genere la Società Astronomica “G.V. Schiaparelli” organizza ogni anno diverse di queste giornate, purtroppo, in tempi di pandemia, si è dovuto ridurre molto il programma, rendendo le manifestazioni non più ad accesso libero, ma solamente su prenotazione.

L’evento di domenica 26 avrà come tema i cambiamenti climatici, un argomento di grande attualità che la Schiaparelli vuol “far toccare con mano” ai suoi ospiti. Ci saranno diversi laboratori attraverso i quali tutti potranno capire i problemi e i danni causati dall’aumento globale delle temperature.

Si potrà quindi osservare come la presenza di anidride carbonica nell’atmosfera innalzi

drammaticamente la temperatura, oppure come la stessa CO2 acidifichi gli oceani,

disturbando fitoplancton e coralli, di come le piante possano mitigare questi effetti, e molto

altro.

Sarà inoltre possibile visitare l’Osservatorio con la cupola astronomica ed è prevista

anche l’osservazione del Sole attraverso le strumentazioni del laboratorio eliofisico. I posti

sono limitati, prenotazioni scrivendo a chiara.cattaneo@astrogeo.va.it.

(testo a cura di Chiara Cattaneo)