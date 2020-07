Busto Arsizio, una manovra sbagliata e un’auto finisce sopra l’altra

Sembrerebbe essere una manovra sbagliata la causa dell’incidente avvenuto mercoledì 22 luglio in mattinata in via Silvio Pellico a Busto Arsizio. Un’auto, si tratta di una Mini, è finita con una ruota poggiata sul fianco di una Fiat 500 parcheggiata.

Nessuno si è fatto male ma è stato necessario l’intervento della polizia locale di Busto e il sopralluogo dei vigili del fuoco.