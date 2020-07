Caldo e afa, sarà un fine settimana torrido

Prepariamoci a un rialzo delle temperature nei prossimi giorni. Niente di straordinario, diciamolo subito: siamo in estate ed è normale che ci siano oscillazioni di questo tipo. Considerato poi che questa non è stata un’estate particolarmente calda, l’afa di queste ore ci ha colto un po’ di sorpresa.

Vediamo che cosa prevede il Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni. Oggi, mercoledì 29 luglio, l’anticiclone di origine africana porterà caldo e temperature che toccheranno i 33 gradi; non sono esclusi però brevi rovesci in serata.

Stessa situazione per domani, giovedì 30 luglio: soleggiato e asciutto durante la giornata e caldo afoso con temperature massime in lieve aumento.

Venerdì e sabato nel Varesotto si raggiungerà il picco della calura con il termometro che salirà ben oltre i 30 gradi. Ieri sera alle 18 a Varese il Centro Geofisico ha registrato una temperatura di 29 gradi e un’umidità del 49%. (Foto di Bernd Hildebrandt da Pixabay)