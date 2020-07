A Casorate partono i lavori all’ex municipio

È un tema posto ormai da anni e ora l’intervento diventa realtgà: parte il recupero dell’ex municipio di Casorate Sempione, edificio (ad oggi) abbandonato nel cuore del paese, affacciato sulla piazzetta dove arriva anche la scenografica scalinata.

L’intervento prevede il recupero come centro civico con varie funzioni. «Iniziamo con le opere di demolizione previste, poi quando sarà necessario verrà montato il ponteggio» spiega il sindaco Dimitri Cassani. L’importo dei lavori è di 380mila euro + IVA.

Il tempo di consegna è di 171 giorni, quindi il completamento dell’opera arriverà ben dopo le elezioni del 20-21 settembre. Certo, per l’amministrazione il progetto è centrale e strategico, ha fatto anche discutere, nella (spesso) litigiosa politica casoratese.

«Finalmente i lavori partono ufficialmente, passate le elezioni – se saremo riconfermati – partiremo con la sistemazione della piazza».

Nel frattempo è stato completato invece un altro cantiere di tutt’altro tipo: la demolizione del fabbricato dell’ex tintoria parzialmente crollata: il cantiere aveva richiesto anche la chiusura di via Milano, riaperta sabato. Lo stato del fabbricato ha richiesto la demolizione totale: «Ora l’area è in sicurezza, ci auguriamo che quanto prima venga presentato un progetto di recupero dell’area: con le nuove norme regionali le prospettive per chi volesse investire in quell’area ci sono».