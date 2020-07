Dalla Regione stanziamenti per Arcumeggia, Valle Olona e sicurezza stradale

Nella seduta consiliare di ieri, martedì 28 luglio, sull’assestamento al bilancio regionale, è stato approvato un ordine del giorno per l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica” che prevede lo stanziamento di 500 mila euro per investimenti e manutenzioni riguardanti turismo, cultura e sicurezza stradale per diversi comuni nel Varesotto. Prima firmataria dei provvedimenti la vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza.

“Grazie a questo provvedimento – spiega Brianza – vengono stanziati 500 mila euro del cosiddetto piano Marshall lombardo che verranno ripartiti tra l’Alto Varesotto, la Valle Olona e alcuni comuni attraversati da grandi assi stradali. Più precisamente – prosegue – 100 mila euro andranno a sostenere investimenti e manutenzioni per quanto riguarda il settore turistico del Luinese (30 mila euro per il Giro del Sole e della Luna ad Agra e 30 mila per il ponte sul torrente Margorabbia tra Grantola e Mesenzana) e per i primi lavori di restauro del magnifico borgo dipinto di Arcumeggia che da tempo richiede interventi di conservazione (40 mila euro). Questi lavori – specifica – saranno effettuati dalla Comunità Montana Valli del Verbano”.

Esprime soddisfazione il presidente Simone Castoldi che ringrazia Regione Lombardia “per aver condiviso con il Luinese e la Valcuvia questi progetti tanto importanti per il rilancio turistico e ricettivo del territorio e in particolare per l’impegno della vicepresidente Brianza che si è subito attivata fattivamente per la realizzazione di queste opere”.

“Altri 130 mila euro – continua Brianza – andranno a finanziare interventi riguardanti turismo, cultura e accessibilità nei comuni attraversati dal tratto alto della ciclabile dell’Olona”.

Castiglione Olona, Cairate, Fagnano Olona (30 mila euro cadauno); Gornate Olona e Castelseprio (10 mila euro cadauno); Lonate Ceppino (20 mila euro).

“270 mila euro, infine, saranno destinati a finanziare interventi per la sicurezza in alcuni comuni interessati dal traffico di assi stradali strategici come la SS23 “Varesina”, l’autostrada A8, la SP341 e il bacino dell’aeroporto internazionale di Malpensa”.

Albizzate, Arsago Seprio, Caronno Varesino, Castronno, Cavaria con Premezzo, Morazzone (che ha ottenuto un contributo di 20 mila euro che utilizzerà per la realizzazione di opere pubbliche per la sicurezza stradale), Oggiona con Santo Stefano (20 mila euro cadauno); Cislago, Samarate, Venegono Superiore (30 mila euro cadauno), Tradate (40 mila euro).

“Regione Lombardia – conclude Brianza – ancora una volta punta sullo sviluppo del Varesotto e lo fa impegnando importanti risorse per la realizzazione di opere strategiche che daranno un nuovo impulso per la ripartenza dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria e sosterranno fattivamente la crescita economica di tutto il territorio”.