Elezioni a Laveno Mombello, Legambiente: “Ci sia attenzione al territorio e alle sue aree verdi”

Un intervento da parte del Circolo di Legambiente di Laveno-Luino in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Ecco il comunicato inviato dai volontari da anni impegnati sul territorio del Verbano e le loro richieste perchè sul territorio di Laveno Mombello venga posta attenzione su alcune tematiche come il cambiamento climatico e il consumo di suolo ma anche riqualificazione del Parco Castello e delle Torrazze o l’area della Torbiera.

“La campagna elettorale per le prossime amministrative rappresenterà un significativo banco di prova per capire quanto i candidati sindaco, che si presenteranno con i loro programmi ai cittadini di Laveno Mombello, siano disposti a lavorare per una qualità di vita migliore, ricorrendo, perciò, a modelli che impediscano la distruzione dell’ ambiente ed il logoramento sociale.

La vicenda Covid ha fatto emergere i nodi irrisolti, la debolezza e la fragilità del nostro territorio accanto alle sue risorse, alle sue qualità ambientali e storiche ancora non pienamente espresse.

In un momento cruciale come questo si può e si deve cambiare passo e presentare quindi

programmi ambiziosi, da sviluppare nei cinque anni di amministrazione, per rendere il

nostro paese una vivace e attrattiva cittadina attraverso un turismo sostenibile ed un’ampia proposta culturale e di artigianato locale.

Per Legambiente all’interno dei programmi elettorali devono essere considerati irrinunciabili i seguenti punti:

CAMBIAMENTO CLIMATICO – l’attuale amministrazione ha approvato una dichiarazione di emergenza clima proposta da Rete per il Clima del Verbano, di cui Legambiente fa parte, che prevede una serie di azioni locali a contrasto del cambiamento climatico;

CONSUMO DI SUOLO – è necessario contenere la compromissione delle aree verdi e non solo per una tardiva presa di coscienza dell’eccessivo consumo di suolo in corso: il suolo libero può e deve rimanere tale. La salvaguardia non è una iniziativa di “domani” ma di “oggi”; tutelare la qualità ambientale vuol dire anche misurarsi con gli interventi che stanno snaturando la collina S. Michele;

CURA DEL TERRITORIO – particolare attenzione alla sicurezza idrogeologica, all’inquinamento elettromagnetico, al controllo e alla tutela delle acque e alla sistemazione delle spiagge e dei sentieri;

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – piani di riqualificazione delle aree abbandonate, produttive e non, mobilità urbana che restituisca spazi a cittadini e visitatori, messa a sistema delle aree a verde e degli spazi pubblici come i parchi Torrazze e Castello, area umida della torbiera;

RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI – il patrimonio a disposizione del pubblico deve essere esteso in termini di quantità e qualità, privilegiando il risparmio energetico nella riqualificazione degli edifici.”