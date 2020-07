Fanno jogging nel bosco a Samarate, trovano pistole e proiettili

Stavano correndo nei boschi di Samarate quando per terra hanno visto un grosso sacchetto, dal contenuto “sospetto”. E quel che il gruppetto di giovani studenti ha trovato è stato davvero sorprendente: armi e munizioni in grosse quantità.

Hanno subito chiamato il 112 e chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Samarate. Nel sacchetto, in pessimo stato di conservazione, i militari hanno trovato: una pistola marca Smith & Wesson, non censita in banca dati del Sistema di Indagini, completamente smontata e arruginita; una pistola, calibro 6, a due colpi, a canne sovrapposte, danneggiata, priva di matricola; una pistola, a tamburo, marca taurus, modello 38 special, matricola illegibile; 43 cartucce calibro 7,65; 3 cartucce calibro 22; una cartuccia calibro 38 s.w.

Tutte le armi e le munizioni sono state repertate in attesa degli accertamenti balistici che dovranno stabilire se siano state utilizzate in qualche evento delittuoso, comunque datato nel tempo considerando lo stato di conservazione delle armi.