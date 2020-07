Giochi al tramonto, immersi nella bellezza di Villa Panza

Gli “Incontri al tramonto” di Villa Panza, inaugurati nel primo giorno di luglio per la proposta varesina delle Sere Fai d’Estate prevedono un calendario parallelo di giochi dedicati ai più piccoli.

Come per gli eventi dedicati agli adulti, gli incontri si svolgeranno al crepuscolo, nei mercoledì di luglio, con appuntamento alle ore 19 a Villa Panza. E, proprio come l’altra sera, prevedono che anche i bambini possano godere dell’arte di cui è ricca la Villa mentre gli adulti partecipano alle loro conferenze a tema.

Il primo di questi eventi dedicati ai bambini è stato una Caccia al tesoro, o meglio ai capolavori, per scoprire quali famosissimi artisti del passato hanno ispirato le opere esposte a Villa Panza. Ma l’avventura continua con altre quattro inedite visite gioco, con laboratorio, dedicate ai più piccoli.

Mercoledì 8 luglio alle 19

COLORI IN MUSICA

Una visita attiva e giocosa ad alcune installazioni di Dan Flavin, arricchita da stimoli sonori, per scoprire come il colore musicale interagisce con quello visivo. Per concludere all’aperto, i bambini realizzeranno una performance collettiva a ritmo di musica.

Mercoledì 15 luglio alle 19

SCULTURE NATURALI

Una visita ai luoghi più affascinanti del giardino: il laghetto, la serra, la carpinata e soprattutto le installazioni artistiche di Art in Nature.

Sarà poi sempre la natura la materia prima per la creazione di sculture naturali.

Mercoledì 22 luglio, ore 19

IL PRINCIPE DELLO SPAZIO

Una viaggio inaspettato tra le installazioni di James Turrell, il vero principe dello spazio di Villa Panza, alla scoperta del suo elemento preferito: il cielo.

A seguire in laboratorio ogni partecipante si cimenterà nella creazione di un proiettore di costellazioni.

Mercoledì 29 luglio

COLLEZIONIAMO!

Un percorso per scoprire l’eccezionale gusto collezionistico di Giuseppe Panza, che accostava meravigliosamente elementi provenienti da epoche e posti lontanissimi.

Per completare l’esperienza i bambini potranno creare una propria sala ideale tridimensionale attraverso collage ed elementi pop-up.

La partecipazione a ciascuna visita guidata con laboratorio costa 10 euro a bambini (5 euro per gli iscritti al FAI).

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria

Per maggiori informazioni: 0332 283960 – faibiumo@fondoambiente.it.

Villa Panza è in piazzale Litta 1, a Biumo- Varese.