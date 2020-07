Giovane pusher donna pizzicata a spacciare a Busto Arsizio, denunciata

Lo spaccio ed il consumo di marijuana non conoscono orario né età. Così nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio transitando in via Salgari ha notato la presenza di quattro ragazzi riuniti intorno ad una giovane di 21 anni nota agli operatori. Vista la conoscenza della maggiorenne, la pattuglia con l’ausilio di agenti della Polizia Locale, si è fermata controllando i ragazzi, tre dei quali minorenni.

Immediatamente è stata riscontrata la presenza a terra di materiale riconducibile al consumo di sostanze stupefacenti tanto che vi erano sigarette parzialmente svuotate, spinelli fumati e piccoli involucri utilizzati per il confezionamento dello stupefacente e addirittura ancora un involucro contenente residui di marijuana.

Tra i ragazzi presenti, la giovane di 21 anni è apparsa subito notevolmente nervosa attirando ancora di più l’attenzione degli operatori. La ragazza, a seguito di richiesta da parte degli agenti, ha consegnato un involucro contenente poco meno di un grammo di marijuana stringendo a sé la borsetta al cui interno sono poi state trovate sei dosi di marijuana già pronte per lo spaccio oltre a 100 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento della cessione dello stupefacente.

Gli accertamenti sono continuati presso l’abitazione in città della ragazza dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro tre vasi contenenti 5 piante di marijuana di differenti dimensioni e altra marijuana pronta per la cessione per un peso superiore ai 4 grammi che si sono aggiunti agli oltre 5 grammi precedentemente rinvenuti nella borsetta. La ragazza è stata indagata e dovrà rispondere al magistrato del reato di spaccio di sostanza stupefacente aggravato per la cessione a minorenni.