Gli antifascisti di Busto Arsizio si ritrovano per un pic nic in memoria dei fratelli Cervi

Il virus non cancella la memoria e la voglia di ricordare il sacrificio dei Fratelli Cervi. Il Comitato Antifascista e Antifascisti Sempre Busto A., con AdL Varese, Cascina Burattana, CGIL Varese, CDC Busto A., Emergency Busto A., Movimento Per Busto, PCI sez Busto, Ass.ne il Quadrifoglio, Un’altra Storia Varese, Potere al Popolo Varese invitano a partecipare al libero pic nic antifascista del 25 luglio.

Per gli organizzatori sarà l’11° appuntamento bustese con la “pastasciuttata antifascista” che per l’occasione si fa più sobria e attenta alla salute di tutti senza rinunciare ad incontrarci intorno ai valori dell’antifascismo ed in ricordo della pastasciuttata che quel dì di luglio di 77 anni fa la Famiglia Cervi offrì a tutta Campegine per festeggiare la caduta di Mussolini e del fascismo.

Se un virus ha messo sotto scacco l’intero sistema mondiale, “restiamo umani” è l’antidoto contro la deriva che può assumere la crisi sanitaria globale: bombe sociali innescate, ristrutturazione del capitalismo in forme sempre più insinuanti e marginalizzanti, progressiva restrizione dei diritti, avanzata degli egoismi fra nazioni, fino alla riedizione di rapporti individuali fondati sull'”homo homini lupus”. Il virus, che non ha un gran cervello, sa fare solo il virus, è l’umanità tutta che è oggi chiamata a fare un gran salto.

Se ogni crisi è passaggio e chiede di fare scelte, gli antifascisti bustesi portano il proprio piccolo e costante contributo: coltivare memoria, ritrovarsi intorno quali giustizia sociale, solidarietà universale e la libertà per tutte e per tutti, costruire il futuro non sulle macerie, ma sulla coscienza che “non andrà tutto bene se tutto sarà come prima. Tutto potrebbe andar peggio se si riparte senza aver chiaro (e condiviso) per tutti e tutte dove si vuole andare”.

L’iniziativa si terrà in maniera molto informale, all’interno dell’area attrezzata del Parco Alto Milanese (ingresso via Azimonti/zona ITIS Castellanza) dalle h 13,00 in poi. Chi vuol venire venga – fanno sapere gli organizzatori del Comitato Antifascista – il mantenimento della giusta distanza da tenere a protezione reciproca della salute non impedirà la vicinanza data da questo momento condiviso, ognuno porti un plaid, la “schiscetta” e una borraccia di lambrusco… e tutto quanto fa pic nic.

Verrà a trovarci un esponente dei Comitati Difesa della Costituzione Varese per parlarci del prossimo referendum sul “taglio del numero dei parlamentari”, e il Comitato Antifascista presenterà il percorso formativo previsto per il prossimo autunno dal titolo Progetto antifascista per Busto, perché, pur nelle difficoltà presenti ci accordiamo con le parole del cantante e poeta bolognese “l’anno che sta arrivando, tra un anno passerà. io mi sto preparando, è questa la novità” (Lucio Dalla).

Intanto, per iniziare a dare corpo al Progetto Antifascista, ecco la ricetta per un futuro da qui a pochi giorni: la pastasciutta dei fratelli Cervi (da preparare a casa e consumare sui prati del Parco alto Milanese dalle 13,00 in poi di sabato 25 luglio): maccheroni, burro e formaggio e…tanta tanta tanta passione antifascista.