“Grazie a Ermenegildo Zegna quest’area è diventata una realtà turistica”

Terzo appuntamento del mese di luglio con il progetto #LoveMountains, per chi alla montagna non rinuncia. Un format di live talks in diretta Facebook, promosso da ANEF, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, che ogni giovedì vede protagonista un personaggio del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport, a tu per tu con un imprenditore funiviario. Obiettivo: incentivare la ripresa del turismo in alta quota. Protagonisti, ieri pomeriggio, l’imprenditrice Anna Zegna con il presidente di Arpiet, Giampiero Orleoni.

“Mio nonno Ermenegildo ha piantato più di mezzo milioni di conifere – ha spiegato Anna Zegna -. Diede un’impronta positiva all’ambiente costruendo anche una strada, la panoramica Zegna, che dà una connotazione precisa al luogo, avendo una visione turistica già decine di anni fa. È stato lui a permettere di popolare e rendere fruibili queste zone, che oggi sono un territorio che cerchiamo di preservare ancora oggi e che grazie alla comunità locale continua a crescere. Anche dal nostro lanificio partono tante iniziative che servono a dare linfa al territorio, che è completamente privo di inquinamento luminoso: offre, infatti, punti di osservazione unici. Chi ha imparato a sciare a Bielmonte può sciare ovunque perché ci sono piste molto tecniche, che permettono di far divertire molto anche i bambini. Abbiamo anche una struttura unica, la seggiovia monoposto: solo a Capri, in Italia, ne esiste un’altra. Un mezzo affascinante e assolutamente sicuro in epoca post-Covid. E non dimentichiamo il Bosco del sorriso, una camminata meravigliosa in cui abbiamo potuto anche monitorare l’impatto positivo delle piante”.

“Sono cresciuto in questa zona e sono diventato maestro di sci grazie alla stazione di Bielmonte, pur non essendo in una località di alta montagna – ha aggiunto Giampiero Orleoni -. È un comprensorio di dimensioni limitate ma che permette un’ampia attività con corsi specialistici di sci che ci rendono molto conosciuti nell’ambiente. Da noi è nato il Progetto Educativo Sci, che ha avvicinato centomila ragazzini a questa disciplina. C’è anche la possibilità di affittare la pista in notturna, in gruppo o in singolo, per poter sciare sotto le stelle in un’ambientazione unica”.

Gli appuntamenti, sotto gli hashtag ufficiali #LoveMountains, #EStateInMontagna, #LaMontagnaPerché, sono stati trasmessi sul profilo facebook.com/anef.ski/, ogni giovedì di luglio alle ore 19.00. La settimana prossima, giovedì 23 luglio, saranno protagonisti l’imprenditore Alessio Cremonese e Valeria Ghezzi, presidente ANEF, da San Martino di Castrozza.