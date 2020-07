Incontro con il fotografo Antonio Cereda nel parco di Villa Toeplitz

Nel Parco di Villa Toeplitz le attività riprendono insieme all’estate . Al Museo continuano le mostre “Magie d’Africa. Religioni, simboli, misteri” e “Donne del nostro mondo – fotografie di Antonio Cereda dai 4 continenti” (fino al 27.9), Marco Castiglioni ha proposto quattro incontri con gli autori e presentazioni di libri, alcuni in collaborazione con Musea TraRari TIPI e Banca Private di Varese.



Sabato 25 luglio, ore 18.30

Antonio Cereda, fotografo, Anna Canuto, antropologa, e i curatori D. Ferrari e L. Traini presentano la mostra e la plaquette in limited edition

“DONNE DEL NOSTRO MONDO Fotografie di Antonio Cereda dai viaggi in Africa, Asia, Oceania, America Latina” è una mostra in cui viene proposta al visitatore una scelta dell’omaggio più che trentennale che il fotografo ha dedicato alle donne incontrate nei suoi numerosi viaggi.

Antonio Cereda è un fotografo che ama girare il mondo insieme alla moglie Anna Canuto, antropologa, nei luoghi meno turistici, che sa restituire con un’evidenza e una familiarità che sembra di essere proprio lì, accanto a lui, a dialogare coi vicini di casa. Nel corso di più di trent’anni ha pubblicato cinque libri: SFULINGO l’ India dei colori (1988), Polepole dell’ Africa adagio, adagio (2003), Papua Nuova Guinea :le maschere danzanti (2007), Gujarat, frammenti (2018) e STREET ART Segno dei tempi (quest’ultimo proprio con Trarari TIPI nel 2019). Il suo sito è ALCHIMIA – IMMAGINI DAL MONDO PER IL MONDO.