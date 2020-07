Investita una ciclista di 54 anni ad Olgiate Olona

Incidente stradale in via Morelli ad Olgiate Olona dove una donna in bicicletta è stata investita. L’impatto è avvenuto alle 9.20 di mercoledì 29 luglio. Sul posto, per soccorrere la 54enne, sono intervenute due ambulanze e sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.