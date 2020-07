La commedia di Dario Fo e Franca Rame in scena al Castello di Monteruzzo

Sabato 18 luglio ore 21.00, al Castello di Monteruzzo, in via G. Marconi 1, la compagnia teatrale I Mattatori metterà in scena “Coppia aperta, quasi spalancata”, celebre commedia di Dario Fo e Franca Rame. Scritto nei primi anni ’80, ma di grande attualità, il testo si insinua tra le pieghe di un rapporto di coppia nel quale l’apertura mentale, in materia di tradimento, vale fino a quando non ci si trovi dalla parte di chi lo subisce.

Protagonista è Antonia, sposata con un uomo che non la ama più da tempo e, anzi, la tradisce in continuazione, sbandierando la propria convinzione che la loro sia una moderna “coppia aperta”. Avvilita dalla situazione, Antonia arriva a pensare al suicidio; fortunatamente, però, si rende conto di essere ancora giovane e di poter aspirare ad una vita sentimentale ben più gratificante. Ma proprio quando inizia a guardarsi attorno, il marito comincia a mostrarsi geloso…

L’ingresso, fino ad esaurimento posto, è di € 10,00 a persona ed è obbligatorio prenotarsi contattando il numero 342.8335658 o scrivendo a connessioniteatro@gmail.com.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà posticipato a domenica 19 luglio, sempre alle ore 21.00