La Gallazzi di Gallarate riparte grazie alle Calandre di Rodolfo Comerio

Dopo l’incendio di un’azienda, la ricostruzione degli impianti sono tappe difficili e delicate, ancor di più se si considera il periodo che stiamo attraversando nel pieno di una crisi epocale causata dalla pandemia. Una situazione vissuta il 21 marzo scorso alla Tekni-Plex Gallazzi di Gallarate, fortemente danneggiata da un incendio in pieno lockdown. Il macchinario per la produzione, tra cui 2 linee di calandratura, è andato quasi completamente distrutto dalle fiamme, imponendo all’azienda gallaratese il completo arresto dell’attività.

A distanza di poco più di tre mesi, ieri, giovedì 23 luglio, dagli stabilimenti della Rodolfo Comerio di Solbiate Olona è uscita la linea di calandratura per la produzione di film tecnici in Pvc completamente ricondizionata destinata allo stabilimento della Tekni-Plex Gallazzi.

Nonostante le difficoltà del periodo, la stretta collaborazione tra le due aziende ha portato ad una rimessa a nuovo in tempi record, da parte di Rodolfo Comerio, dell’intero impianto e, da parte di Tekni Plex Gallazzi, del sito produttivo che accoglierà nuovamente il macchinario.

da sinistra: Carlo Comerio ad della Rodolfo Comerio e Antonino Crisafulli ad della Gallazzi

La calandra dalle considerevoli dimensioni di 5 metri di altezza, 4 metri di larghezza, oltre 5 metri di lunghezza e del peso di 80.000 kg, è dotata di 5 cilindri di diametro 610 mm per una produzione di foglia di PVC della larghezza di 2,5 metri e verrà trasportata premontata fino allo stabilimento di Gallarate con trasporto eccezionale.

Un’impresa per niente facile tenuto conto del periodo e dell’urgenza della Gallazzi di avere a disposizione il macchinario nel più breve tempo possibile. «Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra management e maestranze che hanno collaborato tutti insieme in un vero lavoro di squadra» commentano i vertici della Rodolfo Comerio.

L’azienda di Solbiate Olona non è nuova alla realizzazione di progetti ambiziosi nel settore della calandratura; nel 2017 ha progettato e costruito quelle che restano ancora indiscutibilmente le calandre ad alto contenuto tecnologico per la produzione di film PVC più grandi al mondo: una calandra a 4 cilindri da 5 metri e una a 5 cilindri, anch’essa larga 5 metri.