La scuola riapre nel segno della solidarietà

Rilanciata a fine luglio la raccolta di abiti, giochi e materiale scolastico per bambini avviata all’inizio dello scorso anno scolastico dall’istituto comprensivo Varese 1.

A partire da martedì 28 luglio chiunque può portare alle media don Rimoldi di via Pergine 6, sede della segreteria d’Istituto, capi di abbigliamento e giocattoli “in buonissimo stato”, ma anche penne, matite, pennarelli, fogli, quaderni e altro materiale scolastico destinato agli alunni in difficoltà.

“Spero di riempire l’ufficio di presidenza di materiale perché ce n’è bisogno, soprattutto per i più piccoli che frequentano le scuole elementari e materne”, racconta la dirigente scolastica Luisa Oprandi grata per quanto già donato non solo dai residenti dei rioni di San Fermo, Valle Olona, Biumo e Belforte, ma anche da ex insegnanti ed ex alunni.

“Questa iniziativa di solidarietà risponde al compito della scuola di stimolare e valorizzare la cittadinanza attiva non solo tra gli studenti, ma anche nelle loro famiglie e nei territori in cui opera”, spiega la preside

Il materiale raccolto sarà suddiviso per età e messo a distribuito in base alle segnalazioni dei docenti: “L’iniziativa ci sembra un bel modo per essere squadra”.

Il materiale può essere consegnato alla scuola Don Rimoldi di via Pergine dal lunedì al venerdì,

dalle 9.30 alle 12.30.