L’assessore regionale Cattaneo al Parco Pineta

Visita al Parco Pineta da parte dell’Assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, accolto dal Presidente del Parco Mario Clerici e da un gruppo di Amministratori locali del territorio. All’ Assessore Cattaneo è stato presentato il prossimo Corso di formazione per aspiranti GEV organizzato dal Parco Pineta congiuntamente ai PLIS Valle del Lanza, Rile Tenore Olona, Medio Olona e Bosco del Rugareto, che compongono l’Ambito Territoriale Ecosistemico dell’ Insubria-Olona, gestito dal Parco Pineta.

Il Corso, organizzato per la prima volta in modalità virtuale e diffusa, prenderà avvio il prossimo 22 settembre per concludersi il 15 dicembre 2020 e consentirà ai partecipanti (già più di 65 persone iscritte) di seguire le lezioni in modalità remota da casa oppure in presenza presso le sale messe a disposizione dai Comuni di Malnate, Cairate e Cislago, ovviamente nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria.

«In tempi difficili come quello che stiamo attraversando, gli Enti pubblici come il nostro devono dare la possibilità a quei cittadini che vogliono impegnarsi concretamente ed in prima persona per la tutela dell’ ambiente di poterlo fare in sicurezza» il commento del Presidente Clerici, che invita chi volesse approfittare dell’occasione di intraprendere l’esperienza di Gev ad iscriversi a questo Corso, dato che le innovative modalità di svolgimento consentono di accettare un numero maggiore di partecipanti rispetto ai Corsi tradizionali.

L’Assessore Cattaneo con questa visita ha avuto modo di entrare in contatto con la realtà delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco e dei PLIS, soffermandosi sulle novità introdotte dalla recente legge di modifica del Servizio Gev approvata lo scorso 12 maggio, che prevede, tra l’altro, l’istituzione permanente della Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie, da vivere quale occasione per celebrare il ruolo sociale delle Gev e quale momento di confronto, formazione e promozione del servizio di volontariato e di collaborazione tra i diversi enti.

Per la Giornata 2020, prevista in autunno, l’Assessore si è dichiarato molto interessato e disponibile a prevedere la sua organizzazione nel Parco Pineta “il Cuore Verde della Lombardia”, che accoglierebbe così oltre 700 Gev provenienti dalle Provincie, dai Parchi, dalle Comunità Montane e dalle città della Regione.