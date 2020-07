Niente ingressi o uscite scaglionati e ore da 55 minuti

L’efficace collaborazione messa in campo negli ultimi mesi dall’Amministrazione comunale e dai dirigenti scolastici dei quattro Istituti comprensivi di Gallarate è testimoniata dalla nota congiunta “Ipotesi per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21”, appena pubblicata, con strategie comuni per il rientro in classe a settembre e qualche piccolo distinguo pratico su ciascuna scola.

“L’approccio costruttivo messo in campo da tutti, se pur nelle difficoltà, ci ha permesso di fornire da oggi delle indicazioni sul tema con lo scopo di permettere alle famiglie di poter cominciare ad organizzarsi”, spiega con soddisfazione l’assessore ai Servizi educativi Massimo Palazzi. “Certo se dovessero arrivare nuove disposizioni nazionali o regionali a settembre – aggiunge – può darsi che saremo costretti a rivedere alcuni punti, ma ci è sembrato corretto condividere con le famiglie il lavoro fatto sin qui per garantire al meglio i servizi rivolti ai bambini“.

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

La scelta è quella di evitare ingressi e uscite scaglionate, ma prevedere diversi punti di accesso ai singoli plessi per evitare assembramenti. Le ore saranno di 55 minuti (anche per il tempo pieno, dove in vigore) con servizio mensa garantito da doppio turno dove possibile (IC De Amicis, Dante, Cardano), oppure dove si renderà necessario destinare anche la sala pranzo alla didattica, come in alcuni plessi del Ponti, con monoporzioni servite in classe.

Dai sopralluoghi è emerso che quasi tutti gli Istituti riusciranno a lavorare sulle loro sedi, eccetto il Dante (in centro) che sfrutterà alcuni spazi esterni nell’ex Centro della gioventù e in Auser.

Gli orari definitivi di ingresso e di uscita dalle scuole (indicativamente accesso dalle 7.50 alle 8.5 per le medie, dalle 8.10 alle 8.30) saranno comunicati a settembre.

SCUOLE DELL’INFANZIA

Quelle statali garantiranno un servizio di 25 ore settimanali, dalle ore 8 alle 13.30, mensa inclusa. Le sezioni saranno divise in modo da garantire uno spazio adeguato e un’insegnante sempre presente a gruppi da 12-16 alunni.

Tutte confermate, salvo nuove disposizioni a settembre, le iscrizioni a quelle comunali

NIDI 0-3 ANNI

Riapriranno regolarmente a settembre i 4 nidi comunali di Gallarate. Tutti, incluso quello di Moriggia che cambierà però gestione e da settembre sarà affidato come già Sciarè e Cajello, al personale dell’azienda speciale 3SG “con il vantaggio tra l’altro in questa fase di poter ampliare, se fosse necessario la disponibilità di posti”, spiega l’assessore ricordando che lo scorso anno si era evitato l’avvicendamento nella gestione per poter garantire ai bambini “diplomati” quest’anno la continuità educativa con le loro insegnanti, in servizio da settembre al Villoresi.