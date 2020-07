Più educatori per garantire l’asilo per tutti a settembre

A Saronno il problema di garantire la regolare apertura degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali non riguarda gli spazi, ma il personale.

“Per questo stiamo lavorando per aprire una selezione per assumere una decina di educatori in più che ci permettano di garantire anche quest’anno il servizi educativi per i più piccoli da 0 a 6 anni, nonostante i parametri più rigidi delle direttive per contenere e contrastare il contagio”, spiega l’assessore alla partita Maria Assunta Miglino.

La selezione, avverrà presumibilmente nelle ultime due settimane di agosto, secondo modalità da definire.

Ancora tutta da giocare invece la partita sulle scuole primarie e secondarie di primo grado: “Proprio in questi giorni stiamo raccogliendo, dai dirigenti scolastici dei tre Istituti comprensivi della città, le risposte al questionario che abbiamo inviato loro per capire come intendono organizzarsi con spazi e orari”, spiega l’assessore Miglino precisando che il collega ai lavori pubblici pure sta seguendo la partita con l’obiettivo di mettere in atto eventuali interventi di adeguamento edilizio che dovessero rendersi necessari.

Un’altra partita riguarderà poi i servizi di mensa, prescuola e doposcuola che dovranno essere definiti in ottica di collaborazione.