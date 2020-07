Pastasciutta antifascista “strumentale”, il Quarto Stato replica all’assessore

L’estate non placa le polemiche a Cardano al Campo. Dopo l’annullamento del circolo Quarto Stato della pastasciutta antifascista (in seguito ai tre casi di Covid scoperti dall’ATS in città pochi giorni prima dell’evento), l’assessore Angelo Marana ha scritto un post su Facebook, dove ha definito l’evento «strumentale».

«Noi siamo responsabili e antifascisti sempre, non solo il 25 aprile e luglio» hanno risposto i gestori del circolo. «Celebrare il più bel funerale del fascismo non ha nulla di strumentale. Se l’assessore leggesse la storia della pastasciutta dei Fratelli Cervi ne vedrebbe il profondo significato che non ha nulla di strumentale».

«Piuttosto – affermano – ci chiediamo se chi ha dei problemi con l’antifascismo non dovrebbe avere anche dei problemi con le cariche pubbliche in una Repubblica antifascista per Costituzione». «Un amministratore pubblico dovrebbe prendere atto del senso di responsabilità dimostrato in seguito al comunicato dal sindaco e non farsi beffe di un esercizio commerciale che annulla uno dei rari eventi presenti sul territorio».