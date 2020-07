Patentino per cani: partono i corsi all’Ats Insubria

Sono state definite le date dei percorsi formativi gratuiti, promossi dal Dipartimento Veterinario di ATS Insubria e rivolti ai possessori di un cane o a chi desidera adottarne uno. Sono aperti anche a tutti coloro, bimbi compresi, che sono appassionati o vogliono approfondire le dinamiche legate alla convivenza con i cani.

Lo stesso corso è obbligatorio per i proprietari di cani oggetto di ordinanza di pericolosità, a causa di episodi in cui si è manifestata particolare aggressività.

«I corsi per ottenere il “patentino” sono tenuti da veterinari esperti del Dipartimento Veterinario di ATS Insubria – sottolinea il dottor Marco Magrini, Direttore del Dipartimento –. Si tratta di percorsi formativi consolidati negli anni che vengono proposti con una modalità adatta a fornire elementi di base utili per tutti. A maggior ragione, nel periodo che stiamo vivendo, è importante conoscere le modalità con le quali rapportarsi ai cani. Questi corsi, inoltre, sono fondamentali per supportare i proprietari di cani oggetto di provvedimento restrittivo, in quanto forniscono le indicazioni indispensabili per gestire al meglio la relazione con il proprio cane e tra cane e cane».

Il percorso prevede l’obbligo di frequenza per tutti e un test finale di apprendimento per autorizzare al rilascio del “Patentino”, al termine delle 10 ore suddivise in due incontri.

Il primo incontro prevede approfondimenti delle tematiche relative al rapporto cane-uomo, all’etologia del cane e al suo comportamento, ma sono previste anche indicazioni per approfondire i sistemi di comunicazione con i cani, anche per prevenire gli episodi di morsicatura.

La seconda parte della formazione focalizza la corretta gestione del cane, anche dal punto di vista legale in base a obblighi, responsabilità e legislazione. Durante il percorso vengono forniti anche alcune informazioni di primo soccorso.

Date, orari e luoghi:

· A VARESE VIA OTTORINO ROSSI 9 C/O AULA MONTEGGIA – 06 OTTOBRE 2020 e 13 OTTOBRE 2020 dalle ore 13.30 alle ore 18.30

· A COMO VIA CASTELNUOVO 1 C/O VILLA TERESA

o 24 SETTEMBRE e 1 OTTOBRE 2020 dalle 13.30 alle 18.30

o 29 OTTOBRE e 5 NOVEMBRE 2020 dalle 13.30 alle 18.30