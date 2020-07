Il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli eletta Presidente di Upel

Eleonora Paolelli, Sindaco di Bodio Lomnago, è il nuovo Presidente di Unione Provinciale Enti Locali (Upel) di Varese. L’amministratrice locale, esponente della Lega, era già presente da cinque anni nel Consiglio direttivo dell’associazione, che si occupa di fornire servizi e mettere in rete risorse a supporto dei Comuni associati e dei loro amministratori.

“È una grande soddisfazione avere ricevuto la fiducia dei colleghi amministratori locali, che mi hanno affidato questo delicato e importante incarico – commenta Paolelli – Upel rappresenta un valore aggiunto essenziale per tutti i Comuni, in particolare per quelli più piccoli, che hanno le stesse esigenze delle realtà più grandi ma, ovviamente, meno risorse a disposizione. Qui entra in gioco Upel, che si mette a servizio dei Comuni e riesce a dare servizi indispensabili”.

“Pensiamo – sottolinea Paolelli – al supporto a livello normativo, con i numerosi corsi organizzati e gli sportelli ad hoc riservati agli enti locali. Servizi che si concretizzano in un continuo aggiornamento a supporto dell’attività amministrativa. Un grande lavoro è stato fatto nel periodo del lockdown, quando Upel si è immediatamente attivata attraverso corsi online, fornendo così gli strumenti e le conoscenze, necessari per affrontare il periodo di crisi, a circa novemila operatori che hanno seguito i corsi”.

“L’elezione di Eleonora Paolelli rappresenta un ottimo segnale, è stata scelta un’amministratrice competente e che conosce bene le problematiche che gli Enti locali devono affrontare. I colleghi hanno premiato il suo lavoro e le sue capacità. Come Responsabile provinciale Enti Locali della Lega, non posso che esprimere grandissima soddisfazione per il fatto che a raggiungere questo risultato sia stata una nostra militante, a conferma della grande attenzione che la Lega ha sempre riservato alle realtà amministrative più piccole e all’importante compito che gli amministratori locali hanno nei confronti dei cittadini” commenta Emanuele Poretti, Responsabile Enti Locali della Segreteria provinciale della Lega di Varese.

L’Unione Provinciale Enti Locali (Upel) è un’associazione senza scopo di lucro costituita il 7 ottobre 1998, dotata di personalità giuridica, riconosciuta da Regione Lombardia. Gli enti associati ad oggi sono 351.