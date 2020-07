Termina il progetto “SOSteniamo i Giovani”, 30 ragazzi sono pronti per dare il proprio contributo

Il 30 giugno 2020 si è concluso il progetto “SOSteniamo i Giovani” finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e sviluppato a partire dal giorno 1 agosto 2019. Durante questo periodo SOS Malnate Onlus ha lavorato sul potenziare le tematiche di base della solidarietà e del volontariato in generale.

I giovani volontari dedicati al progetto, iscritti al gruppo Junior di SOS Malnate, hanno deciso di dedicare il proprio tempo e la propria energia nell’assistenza di persone che hanno bisogno di un trasporto in ambulanza, auto o mezzi speciali, oppure presso il centralino dell’associazione nella gestione delle telefonate, dei servizi ordinari e nell’accoglienza degli utenti in sede. Alcuni ragazzi invece hanno deciso di provare a mettersi in gioco in attività di animazione in un centro diurno per disabili del territorio.

Dopo essersi conosciuti e aver esplorato SOS Malnate, capendo il luogo e la realtà del soccorso, i ragazzi del gruppo Junior hanno fatto promozione del volontariato attraverso stand in eventi sul territorio e partecipando alla campagna di Natale insieme ai volontari senior con uno banco in cui coinvolgevano i bambini con palloncini sagomati e materiale tematico sul soccorso.

I giovani in servizio civile presenti nell’associazione sono stati coinvolti nelle attività con il gruppo Junior, e una di loro ha deciso di affiancare la coordinatrice nell’intercettare i giovani sul territorio con modalità innovative, creative ed originali; nel favorire la partecipazione e la socializzazione dei giovani nel percorso di crescita personale; nel sostenere e promuovere la creatività favorendo lo sviluppo di abilità e i talenti di ognuno dei partecipanti e nella gestione del gruppo.

In tutto il percorso i giovani sono stati affiancati dal nostro personale, dai volontari di Sos Malnate, e soprattutto dal coordinatore junior, che hanno guidato e sostenuto le varie attività credendo nella grande importanza di formare e motivare le nuove generazioni. La scelta di questo tipo di attività da parte dei ragazzi nasce da una grande motivazione a fare qualcosa per gli altri, per aiutare il prossimo, ma anche dal pensiero di poter fare qualcosa per sé stessi, migliorando le proprie capacità.

Il progetto è proseguito anche durante il lockdown, sono state modificate solo le modalità d’incontro con i giovani: utilizzando la piattaforma zoom per gli incontri a distanza, monitorando lo stato e il benessere dei partecipanti e confrontando le varie esperienze di vissuto sul momento che si sta vivendo, continuando a riflettere sul valore della solidarietà e della responsabilità. Tutti i volontari Junior sono stati coinvolti nell’animazione della pagina Facebook dell’associazione, sono così aumentati i momenti di confronto, scambio e collaborazione.

«Grazie al contributo erogato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto – dichiara il Presidente di SOS Malnate Massimo Desiante – siamo riusciti ad accompagnare in modo coinvolgente e positivo 30 giovani nel loro percorso di volontariato e crescita».