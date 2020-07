In treno a vapore sul Lago Maggiore, ecco il “Laveno Express”

Torna il treno a vapore sul Lago Maggiore: una presenza ormai costante, perché lo scenario del Verbano resta affascinante e adattissimo ai viaggi “a bassa velocità”.

Dopo gli eventi 2018 e 2019, ora c’è già la data del prossimo viaggio: il “Laveno Express” porterà da Milano, Rho, Busto Arsizio e Gallarate fino alle placide acque del lago e alla cittadina di Laveno Mombello.

La data è domenica 11 ottobre 2020: si potrà viaggiare su un convoglio d’epoca di Fondazione Fs, con locomotiva anni Venti e carrozze del tipo “centoporte” risalenti agli anni Trenta.

I fischi della vaporiera e quelli del capotreno in perfetta tenuta d’epoca, lo sbattere degli sportelli (rigorosamente da aprire e chiudere a mano) delle vetture, i sedili in legno saranno gli ingredienti della giornata. Insieme al verde dei monti intorno a Laveno e all’azzurro del lago, ovviamente, con tanto di possibilità di proseguire con escursioni in battello.

Treno a vapore Milano-Laveno 11 ottobre 2020: gli orari e le info

Il treno a vapore, organizzato da Fondazione Fs, parte da Milano Centrale alle 9.48 del mattino, fermerà poi a Rho alle 10.14, a Busto Arsizio alle 10.52, a Gallarate alle 11.08. Poi via verso il Lago Maggiore, con l’arrivo previsto a Laveno alle 11.50, giusto in tempo per un giretto prima di pranzo. Il treno di ritorno ripartirà invece alle 17.30, sempre con fermata a Gallarate (18.24), Busto (18.38) e Rho (19.04)

I biglietti saranno in vendita a partire dal 24 luglio sul sitowww.trenitalia.com, biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, a bordo treno senza maggiorazione (ovviamente se ci sono posti: può andare come soluzione last minute). I bambini 0-4 anni non compiuti viaggiano, accompagnati da almeno un adulto che paga il biglietto.

href=”https://www.varesenews.it/tag/lago-maggiore/”>Lago Maggiore sta diventando sempre più spesso meta di viaggi a vapore, a volte anche per gruppi: nel 2018 il treno era andato sulla sponda piemontese ad Arona , nel 2019 la meta invece era Luino.