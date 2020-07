“Un concorso internazionale sulla Luino ideale“

«Platone idealizzò la Repubblica, Campanella descrisse la città del sole, entrambe città e comunità ideali. Il mio gruppo vorrebbe parlare di una “Città del lago”. Una città come quella di Luino ideata, costruita e ricercata dai giovani».

Lo propone Furio Artoni, l’avvocato candidato come sindaco alla guida della lista “Azione civica per Luino e frazioni“.

«Un concorso internazionale sulla città dei loro sogni che deve coinvolgere i giovani dalle primarie alle scuole superiori , ovviamente con modelli e progetti adeguati alla loro età. I progetti considerati migliori per ogni ordine di scuola saranno premiati con borse di studio .

L’idea di questo evento andrebbe anche collocato nell’ambito della celebrazione del grande studioso luinese di Platone, il prof. Giovanni Reale».

«Sarebbe bellissimo che i ragazzi potessero immaginare la loro Luino ideale con idee che riguardano la gestione e costruzione della stessa. Disegni, norme che regolamentano la vita, pianificazione per un territorio e una comunità con dimensioni diverse. Spazio alle innovazioni che nel contempo costituiscono un ottimo strumento per fornire agli studenti quelle conoscenze base di educazione civica che si stanno perdendo. Ricordare uno dei più grandi studiosi di Platone a livello europeo, può solo dare lustro a Luino e omaggiare anche questo nostro illustre concittadino».

«Un altro evento che dovrebbe coinvolgere le scuole anche di altri Paesi e Nazioni è quello del convegno sulle energie rinnovabili, il risparmio energetico e la gestione dei rifiuti. Il concorso sarebbe in questo caso internazionale. Luino con la collaborazione degli studenti e docenti delle scuole, può diventare un laboratorio di idee a cielo aperto, ove le invenzioni, anche le più originali o stravaganti, possano trovare spazio e chissà mai aiutare a recuperare un ambiente che deve restare sano. Dare la possibilità ai giovani di esprimersi liberamente potrebbe anche portare grandi risultati. L’ispirazione di questo progetto sulle energie rinnovabili nasce da alcuni discussioni con tecnici del territorio che avevano immaginato un sistema per ricavare energia dall’acqua del lago. Senza alcuna ulteriore possibilità di approfondire la costruzione di tale apparecchiatura il progetto si era arenato… Il concorso luinese “La città del lago” e il convegno internazionale sulla futura energia, possono diventare un grande momento per dare una visibilità a Luino a livello internazionale. Dai giovani e da Luino possono arrivare grandi sviluppi…. Azione civica per Luino e frazioni può essere anche questo», conclude Artoni.