Amministrative a Luino, ecco il simbolo della lista di Artoni

Un cigno stilizzato coi colori del lago, un riferimento alle frazioni e alla trazione civica della lista che si candida a governare la cittadina lacustre da sempre riferimento dell’Alto Lago Maggiore.

È “Azione Civica” il nome della formazione che schiera l’avvocato Furio Artoni come sindaco che oggi ufficializza il suo logo.

«Comunico che la squadra e al completo e varie associazioni del territorio sono entrate in lista con le loro competenze». Quanto ai nomi, Artoni ne snocciola alcuni, di conosciuti in città: ci sono esponenti della società civile e consiglieri comunali come «Agostinelli, Gobbato, e Giannini. È entrato anche il gruppo dei cittadini liberi di Luino con alcuni loro esponenti».

Dunque per questa parte politica i giochi sembrano completarsi, nell’attesa di sapere cosa farà il Centrodestra che sta lavorando di mediazione per arrivare con ogni probabilità alla candidatura di una figura civica sostenuta dalle forze politiche che formano la compagine.

Tutta Luino che si riferisce all’attivista pentastellato Gianfranco Cipriano per il momento sta alla finestra e lancia la sua “non lista“, mentre il centrosinistra con forte sostegno del Pd aspetterà il 25 luglio per presentare il suo candidato.

Probabile, per centrodestra e centrosinistra, una sfida fra due donne.