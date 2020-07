Un nuovo marciapiede davanti al carcere di Varese

Un nuovo marciapiede in via Felicita Morandi, per consentire di camminare sicuri anche ai tantissimi pedoni che ogni giorno si muovono sul lato della casa circondariale. È iniziato questa mattina un nuovo lotto del progetto “Percorsi sostenibili. A scuola e al lavoro in sicurezza e comodità”. L’intervento porterà, nei pressi della scuola primaria, anche due nuovi attraversamenti, due aiuole salvapedoni e la sistemazione del marciapiede già esistente proprio davanti all’istituto scolastico.

«Più volte – afferma l’assessore a Lavori pubblici e Mobilità Andrea Civati – abbiamo detto di voler rendere Varese una città sempre più sicura per chi si muove a piedi. Oggi inizia un intervento a suo modo storico, perché andiamo a creare un marciapiede dove prima chi aveva bisogno di passare su quel lato poteva farlo solo a suo rischio e pericolo. Non sarà più così e lo stesso avverrà anche in tante altre zone, del centro come dei quartieri».

«Quando i nostri bambini e ragazzi potranno finalmente tornare in classe – le parole dell’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – troveranno tante piccole novità. Come Amministrazione lavoriamo ogni giorno per i più piccoli e per quanti li accompagnano a scuola. Varese sarà sempre più una città a misura di bambini e famiglie».

Guarda la presentazione del progetto e gli interventi scuola per scuola.