Un tetto e una panchina per attendere chi è assistito in ospedale

Nelle tensostrutture fuori dal monoblocco di via Guicciardini sono arrivate le panchine. Sono dunque stati completati gli arredi per gli spazi organizzati al di fuori dell’ospedale di Circolo destinati a dare riparo a parenti e amici di pazienti in dimissione o in visita in pronto soccorso.

Dallo scorso 14 aprile è infatti vietato accedere a persone non direttamente coinvolte in questioni sanitarie. Sono esclusi gli accompagnatori di minori o di disabili o non autosufficienti. Limitando gli accessi si mantengono ridotte le possibilità che il Covid19 entri negli ambienti ospedalieri e si diffonda tra persone fragili. Una regola ferrea che vale per tutti con poche e precise eccezioni e che deriva da una normativa nazionale