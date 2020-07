A Vedano Olona nasce il negozio sociale

Inaugurato a Vedano Olona n via Matteotti 9 lo “Spazio Matrioska”, il progetto a cura della cooperativa “L’Aquilone”, vincitore del bando “N.A.SCE_NegozioAlSoCialE”, indetto nel 2019 dal Comune di Vedano Olona.

«Attraverso N.A.SCE si è pensato di sostenere attività di interesse collettivo che siano rivolte al perseguimento di finalità sociali, culturali, educative, ambientali assegnando la gestione dell’immobile che dopo anni ritroverebbe così una sua vocazione sociale – spiega il sindaco di Vedano Olona Citterio -. L’affitto, in funzione del valore sociale del progetto, parte da una quota mensile poco più che simbolica, in una proprietà comunale centrale e di grande visibilità».

Dopo gli appartamenti assegnati a canone moderato (con il bando ad evidenza pubblica gestito da Aler) viene finalmente il turno del negozio al piano terra: dopo anni di impasse, trova finalmente soluzione la destinazione dell’immobile di proprietà comunale in via Matteotti.

«Oltre a rivitalizzare un immobile da anni in disuso e a fare fronte alla crescente domanda di spazi abitativi in locazione – sottolinea Citterio – il Comune ha potuto coprire la spesa del mutuo che ancora gravava sulla ristrutturazione dell’edificio: una felice conclusione per una vicenda aperta da tanti anni. In più, la speranza è che il progetto vincitore del bando “N.A.SCE” si dimostri così solido e attrattivo da dare nuovo impulso alle attività del centro storico, magari richiamando

clienti anche da fuori paese».

Il progetto “Matrioska” poi consentirà di interagire con le associazioni del territorio e dare loro maggiore visibilità.