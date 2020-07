Daniele Contini, che ha vissuto per un anno in Uganda al seguito di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, racconterà la sua esperienza giovedì 30 luglio alle 21, nel cortile della scuola “Goffredo Mameli” in via San Gottardo, alla Rasa di Varese.

“Vi racconto il mio anno in Uganda” è il titolo dell’incontro promosso dal Movimento in collaborazione con l’Agesci di Varese e il Corpo Musicale Libertà della Rasa di Varese, che interverrà nel corso della serata.

Proprio alla Rasa di Varese riposa il fondatore di Africa Mission, don Vittorio Pastori.