Volevo raccontare una storia…tra Varese e Sicilia

“Volevo raccontare una storia da tanto tempo; adesso l’ho fatto!” dice Gianfranco Galante, autore di un romanzo di 240 pagine, pubblicato in questi giorni.

Scrive Pietro Macchione: “Negli ultimi anni ho imparato a conoscere e apprezzare la vocazione poetica di Gianfranco Galante: una vocazione che si è manifestata forse un po’ tardi al pubblico, ma che ha alle spalle solide radici culturali, una genuina sensibilità e un linguaggio autonomo. Come si suol dire, le sorprese non finiscono mai ed eccoci di fronte a un romanzo autobiografico che di fatto completa (ci saranno altre sorprese?) la personalità di questo vulcanico autore. Chi vorrà leggerlo si troverà immerso in un testo molto “fresco” e piacevole, complici l’ironia generale e quella personale, l’uso ben calibrato del dialetto siciliano, la leggerezza delle analisi-spiegazioni che spesso l’autore introduce nella narrazione, il continuo viaggio psicologico-narrativo tra Sicilia e Varese. Anche la scrittura si fa apprezzare, sia per una certa scorrevolezza narrativa, sia per l’introduzione di vocaboli ed espressioni che appartengono a un linguaggio colto”.

“Volevo raccontare una storia…”ed. Macchione-Varese si può già acquistare in tutte le librerie ed anche su tutti i canali online.