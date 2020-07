Voucher Piemonte, notti gratis anche sulle vacanze “lunghe”

Non è solo un 3 per 1. Il voucher vacanze della Regione Piemonte (qui i dettagli) offre vantaggi anche a chi ha in programma un soggiorno più lungo di un weekend.

Sono diverse le strutture ricettive, tra cui anche soluzioni extralberghiere, che hanno deciso di prolungare la promozione del “dormi tre notti ne paghi una”. Molti offrono, ad esempio la vacanza di due settimane al prezzo di dodici notti o di una, al prezzo di cinque notti. Soluzioni diverse insomma, molto convenienti dal punto di vista dei viaggiatori ma che sembrano avere raggiunto anche l’effetto voluto: ossia rilanciare il turismo in una stagione partita decisamente male.

Il portale turistico dedicato all’Alto Verbano precisa che a causa dell’elevato numero di richieste alcune strutture hanno esaurito la disponibilità nei fine settimana di agosto e nel periodo di Ferragosto. Ma le possibilità ancora aperte sono tante. Il bonus inoltre potrà essere utilizzato, senza vincoli di reddito come previsto invece per quello nazionale, fino al 31 dicembre 2021.

Sul lago Maggiore in una sola settimana dall’inizio dell’entrata in vigore di questa misura sono stati venduti oltre duecento pacchetti vacanza e nonostante qualche struttura, anche molto rinomata, sia rimasta chiusa i visitatori non mancano.