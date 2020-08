A 132 chilometri orari con il limite a 60, motociclista denunciato

Circolava a 132 chilometri orari dove il limite era di 60.

Un motociclista italiano di 48 anni è stato intercettato dalla polizia in via Bioggio a Breganzona lo scorso 11 agosto mentre viaggiava ben oltre il limite consentito.

L’uomo è stato denunciato dalla polizia cantonale e dalla polizia della città di Lugano al Ministero Pubblico come “pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale” e non potrà più guidare sulle strade svizzere.