Autolinee Varesine, via agli abbonamenti per il nuovo anno scolastico

Da ieri, venerdì 21 agosto, è possibile sottoscrivere con Autolinee Varesine gli abbonamenti per il nuovo anno scolastico 2020-2021, per i pullman che viaggiano in città, a Varese. La possibilità di abbonarsi ai pullman extra urbani, invece, era già attiva nei giorni scorsi.

Gli abbonamenti urbani vengono erogati presso la biglietteria di piazzale Kennedy dalle 7 alle 18 con orario continuato da lunedì a venerdì, mentre il sabato con orario 8-12/13-17. Gli abbonamenti extra urbani, quindi dei pullman blu, si possono fare anche a Bardello, Ghirla e Luino presso le altre sedi.

Autolinee Varesine sta quindi iniziando a erogare titolo di viaggio per il nuovo anno scolastico, mentre per quanto riguarda il vecchio anno scolastico si sta procedendo all’evasione delle richieste di compensazione per gli abbonamenti non usufruiti durante il lockdown; ad oggi sono stati erogati già 600 voucher.

Per sottoscrivere gli abbonamenti è necessario compilare il modulo qui allegato, portare due fototessere recenti e recarsi presso l’ufficio di Varese-piazzale Kennedy.

Per quanto riguarda invece le procedure di compensazione per gli abbonamenti non usufruiti a causa dell’emergenza Covid, tutte le informazioni si trovano a questo link.