Border Radio: la radio di confine al Castello Visconti

Sabato 29 agosto, alle ore 21, nella cornice del Cortile D’Onore del Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo, va in scena “Border Radio”, la radio di confine sospesa tra Messico e Grecia, Africa e Balcani. Protagonisti di questo show il cantautore Andrea Parodi, la tromba di Raffaele Kohler e la voce inconfondibile dello speaker radiofonico Claudio Vigolo.

Un appuntamento che acquista un significato ancora più forte perché traccia un collegamento con la straordinaria esperienza di Radio Somma Libera, la web radio voluta dall’amministrazione sommese durante il lockdown.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro dell’Oratorio San Luigi in via Mameli 67 a Somma. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti con distanziamento. Per prenotazioni urly.it/37p8f.

Andrea Parodi, che è stato conduttore e redattore di Radio Somma Libera insieme all’attrice Michela Prando, è un cantautore e promoter che ha collaborato con artisti di fama mondiale arrivando a dividere il palco per ben due volte anche con Bruce Springsteen a Asbury Park nel New Jersey. Ha all’attivo 3 dischi, Le Piscine di Fecchio e Soldati registrati in Canada e prodotti da Bocephus King e Chupadero registrato in New Mexico con la super band dei Barnetti Brothers (Massimo Bubola, Jono Manson e Massimiliano Larocca) e pubblicato in Italia da Universal Music. Sul palco con lui Claudio Vigolo di Radio Rai e per anni voce storica di LifeGate Radio e Raffaele Kohler, il musicista simbolo del lockdown.

L’immagine della sua tromba dietro l’inferriata della sua finestra a Milano ha fatto il giro del mondo arrivando a tirare l’attenzione di personaggi come Joan Baez e Sofia Loren. In questi giorni ha aperto insieme a Gianna Nannini il Busker Festival di Ferrara.

E non finisce qui: per rendere ancora più speciale questa serata ci saranno a sorpresa anche gli Elva Lutza dalla Sardegna col cantante occitano Renat Sette. Musiche di confine e contaminazione che trovano casa a Somma Lombardo che è una città di confine per antonomasia. In Lombardia a un passo dal Piemonte e a pochi chilometri dalla Svizzera e col suo aeroporto terra approdo e partenza per tutto il mondo.