Cinema all’aperto a Gemonio, c’è “La luce sugli oceani”

In una estate con poche iniziative pubbliche a causa dell’emergenza sanitaria, prosegue a Gemonio il felice esperimento del cinema all’aperto del giovedì sera, una iniziativa (a ingresso libero) voluta dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il Museo Bodini che ospita le serate nella bella sede di via Caprera.

Giovedì 27 agosto è in programma la quarta e ultima proiezione del ciclo: il film prescelto è “La luce sugli oceani”, pellicola del 2016 diretta da Derek Cianfrance con protagonisti Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz, tratto dall’omonimo romanzo di M.L. Stedman.

La trama, ambientata in Australia negli anni successivi alla Grande Guerra, racconta la vicenda di un guardiano di un faro e della moglie: la coppia decide di crescere una bambina trovata alla deriva in mare. Quando però i due incontrano la madre biologica della piccola, devono compiere una scelta che cambia per sempre le loro vite.

All’interno del Museo Bodini sarà rispetta la distanza di sicurezza tra le sedie degli spettatori (al massimo 40 posti), i quali avranno l’obbligo di indossare la mascherina anche nel cortile all’aperto dove si tiene la proiezione. Durante la serate è possibile rinnovare o sottoscrivere la tessera alla Pro Loco Gemonio.