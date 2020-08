I cinghiali devastano l’orto solidale di villa Baragiola: “Mesi di sacrifici buttati in una notte”

È stata davvero un’amara sorpresa per Daniele e Luca trovare l’altro giorno i “loro” orti devastati da animali selvatici, quasi certamente cinghiali, a giudicare dai danni e le orme lasciate.

I due giovani, da mesi, hanno preso in gestione, in qualità di volontari del Banco di solidarietà Nonsolopane di Varese, gli orti che stanno sulla sommità della collinetta di Villa Baragiola, a Masnago, un’ampia zona agricola di proprietà del Comune di Varese da anni affidata al Banco per garantire un’attività lavorativa volontaria di produzione orto/frutticola e di trasformazione alimentare.

Per mesi durante i fine settimana e di sera, terminato il rispettivo lavoro, i due giovani hanno pazientemente dissodato e preparato il terreno, seminato e curato numerose specie di ortaggi: pomodori, peperoni, zucche, zucchine, meloni, insalate, carote, fagiolini e altro ancora, fra cui rabarbaro, assieme a frutti di bosco – dalle fragole ai mirtilli, dalle more ai lamponi, sino all’uva spina – ed a svariate erbe aromatiche (basilico, rosmarino, salvia, origano, erba cipollina, maggiorana, timo ecc.). Il tutto, unitamente a pere, mele, kiwi, fichi garantiti da precedenti piantumazioni, era ed è finalizzato alla realizzazione di marmellate, chutney e tisane targate Dono, logo solidale assai noto in provincia.

Purtroppo, come si diceva, quasi tutta la ricca produzione, specie zucche, meloni, zucchine e pomodori, è andata distrutta in una sola notte, gettando nello sconforto i due ragazzi.

Se resta un mistero capire da dove siano entrati i cinghiali – un’ipotesi potrebbe essere quella che abbiano risalito la collinetta da via Crispi, trovando un varco nella rete di recinzione -, rimane il fatto che quanto accaduto documenta con evidenza che in città, anche in zone non periferiche e densamente urbanizzate, circolano i cinghiali. E fanno danni.

Ci auguriamo che Daniele e Luca reagiscano positivamente a questa disavventura, riprendendo la loro lodevole attività solidale, ed invitiamo chi di dovere a garantire opportunamente la tutela di beni (orti in questo caso) e persone.