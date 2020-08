Il Città di Varese sfida l’Fbc Saronno, test tra due amiche

Dopo la sgambata contro il Bosto di sabato pomeriggio, il Città di Varese tornerà in campo giovedì 27 agosto ospite dell’Fbc Saronno.

La gara dovrebbe iniziare verso le 19 allo stadio “Colombo-Gianetti”. Per le norme anti-contagio la gara si svolgerà a porte chiuse.

I varesini, ancora in attesa dell’attaccante centrale – potrebbe arrivare anche un’altra punta giovane – stanno continuando la preparazione a Calcinate del Pesce e testeranno il proprio stato di salute provando a mettere in pratica la teoria degli allenamenti.

Mister David Sassarini continuerà il “casting” dei giovani per decidere chi farà parte della squadra. La costruzione della formazione è abbastanza delineata: gli under saranno nei ruoli di portiere, laterali difensivi, centrocampo e qualche jolly in attacco. Ricordiamo che per la prossima stagione di Serie D il regolamento prevede in campo quattro under (1 1999, 1 2000, 1 2001 e 1 2002).

È stata comunicata in mattinata la firma del 2002 Francesco Nicastri, terzino sinistro nato a Mendrisio e reduce dall’esperienza con il Chiasso dove ha militato nell’Under 19 ed è stato aggregato alla prima squadra partecipante alla Challenge League, secondo livello del campionato svizzero. Il giovane era già aggregato al gruppo dal giorno del raduno ed è già sceso in campo nel corso della prima sgambata.

L’Fbc Saronno è ripartito con l’idea di fare bene nel campionato di Prima Categoria. La società sta cercando di mettere le basi per un progetto a lungo termine che possa ripotare la squadra della Città degli Amaretti in categorie più consone alla sua storia. Il blocco dell’anno scorso è stato confermato e sono stati aggiunti elementi importanti che possono guidare nelle zone alte della classifica.

L’ultimo incrocio ufficiale tra le due squadre fu nella stagione 2015-2016, in Eccellenza, quando il Varese di mister Giuliano Melosi dominò il campionato. Si giocò a Solbiate Arno e i biancorossi si imposero 4-1; in campo per i biancorossi anche Viscomi mentre guardò la sfida dalla panchina Simonetto. Seguì poi un’amichevole a fine stagione, sempre vinta dal Varese a Cesate 2-0.