Il Comitato per l’Ondoli: “Necessario rinforzare i servizi e il Pronto Soccorso”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Comitato spontaneo permanente Ospedale Ondoli di Angera.

Apprendiamo dal quotidiano Varese News che pochi giorni fa il Presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia ed alcuni componenti di associazioni che si adoperano per il nostro ospedale hanno compiuto un sopralluogo per definire le necessità e gli interventi da compiere sul nostro ospedale cittadino.

A distanza di quattro anni questo Comitato non può non rimarcare che le oltre 14.000 firme raccolte in difesa del nostro ospedale cittadino sono più che mai attuali. Pur condividendo la scelta operata di trasferire il reparto di geriatria e di sub-acuti ad Angera nella temporaneità dell’emergenza da COVID, apprendiamo che probabilmente diventerà definitiva.

La preoccupazione diventa ancora maggiore laddove altri reparti sono stati depotenziati quali la chirurgia, l’Oncologia mentre in altri, per esempio il pronto soccorso necessitano di importanti investimenti sia di personale che di struttura.

È chiaro che la nuova missione pensata per il nostro ospedale cittadino che per oltre un secolo ha sempre rappresentato un riferimento fondamentale per il territorio non sembra, tuttavia soddisfare quella volontà da più parti palesata di voler incrementare la vocazione turistica dei nostri territori di lago , poiché un pronto soccorso e una unita’ di chirurgia sono i principali attori in caso di emergenza.

Questo Comitato si augura, pertanto, che la nuova missione pensata per il nostro ospedale cittadino non infici sui servizi socio-sanitari rimarcando l’assoluta necessità di portare a termine le tante promesse per il rilancio del Carlo Ondoli.

Rilancio che deve ovviamente partire dalla consapevolezza di far ripartire alcuni servizi essenziali quali Oncologia, la Chirurgia e rafforzare il pronto soccorso. Come sempre il Comitato continuerà nel suo impegno che lo ha sempre contraddistinto fin qui.